Roma, Tiago Pinto: "Invidio il Salisburgo. Mourinho? Parliamo tutti i giorni"

Nel pre partita di Salisburgo-Roma, ai microfoni di Sky ha parlato Tiago Pinto, General Manager dei giallorossi: “Non ho paura di dire che invidio il Salisburgo. Sono stato a pranzo con loro, hanno un progetto favoloso, con idee e strategie giuste. Non cambia nulla se sono in Champions, in Europa League, se vincono o perdono. È un contesto diverso dall’Italia, loro hanno investito tanto su stadio, centro sportivo, scouting e hanno sempre la capacità di dare l’opportunità ai ragazzi di giocare, che possono sbagliare e fare bene e poi li possono vendere e prendere un altro”.

Che partita sarà?

“Loro sono una squadra con idee chiare, vanno sempre a 100 all’ora. Noi siamo preparati, in casa loro sono ancora peggio perché hanno uno storico positivo con le grandi squadre. Per loro è una grande opportunità, ci aspettiamo una squadra cattiva, aggressiva, che corre tanto e noi dobbiamo competere al massimo”.

C'è una data per l’incontro con Mourinho?

“Io lo incontro tutti i giorni ad ogni ora, pranziamo sempre insieme. Negli ultimi otto giorni ho parlato tre volte e mi hanno sempre chiesto la stessa cosa. Penso che possiate capire che il nostro futuro è oggi, poi il Verona, e dobbiamo concentrarci sulla partita e gli altri temi li risolveremo internamente”.

L’obiettivo quarto posto è vicino, ma potete fare bene anche in Europa.

“Purtroppo siamo usciti dalla Coppa Italia, abbiamo due competizioni e vogliamo fare bene. Ai giocatori piace giocare queste sfide, la Champions è una cosa, l'Europa League un'altra, ma quando i calciatori arrivano in questi ambienti tutti vogliono giocare e per battere il Salisburgo devi essere al 100% e la formazione scelta dal mister lo dimostra”.