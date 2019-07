Roma, tutte le strade portano a Higuain: ecco la proposta di Petrachi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con la Juventus che si avvicina a grandi passi a Lukaku e Icardi che è entrato ufficialmente in orbita Napoli, tutte le strade per Gonzalo Higuain portano alla Roma. Il ds giallorosso Petrachi è pronto a mettere sul piatto 36 milioni di euro per il cartellino e 20 milioni netti in quattro anni da garantire al Pipita. Nei prossimi giorni tornerà in Italia il fratello agente per provare a sbloccare la trattativa, poi la Roma potrà dare il via libera anche all'addio di Dzeko verso l'Inter e di Schick, che piace alla Fiorentina. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.