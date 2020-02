vedi letture

Roma, Veretout al 45': "Gol e situazioni importanti, bene così ma serve ancora di più"

Dopo 45 minuti la Roma è in vantaggio di due gol sul Lecce grazie alle reti di Under e Mkhitaryan. Squadre negli spogliatoi. All'intervallo Jordan Veretout, centrocampista capitolino, è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Abbiamo lavorato tutta la settimana per mettere in difficoltà il Lecce. Bisogna partire da dietro e andare veloci davanti. Abbiamo cominciato bene, con gol e situazioni importanti, ma bisogna fare ancora di più nel secondo tempo".