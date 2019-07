Roma-Veretout, la visite slittano a sabato mattina

© foto di Giacomo Morini

Slittano di un giorno (da domani a sabato mattina) le visite mediche di Jordan Veretout con la Roma. Il club giallorosso e la Fiorentina hanno raggiunto nella giornata di oggi l’accordo per il trasferimento del giocatore in prestito oneroso (1 milione) con obbligo di riscatto (16 milioni) e bonus (circa 2 milioni aggiuntivi). Il giocatore francese però arriverà solo nella serata di domani nella Capitale, come riferisce Sky Sport, e per questo solo sabato mattina svolgerà le visite mediche.