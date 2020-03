Rugani positivo al Covid-19: sia la Juventus che l'Inter in quarantena

Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus. La notizia è arrivata intorno alle 23 di ieri sera, per il primo caso tra i giocatori di Serie A e ad annunciarlo è stata la Juventus sul proprio sito ufficiale. Come riportato da Repubblica.it adesso tutti i giocatori bianconeri, ma anche staff medico e tecnico, andranno in isolamento, così come l'Inter, visto che domenica sera all'Allianz Stadium è andata in scena proprio il derby d'Italia, prima dello stop del campionato.