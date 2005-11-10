Tutto ruota attorno a De Bruyne. Tatticamente è lui l'ago della bilancia di Napoli-Roma

Kevin De Bruyne può effettivamente fare il regista del Napoli. La partita contro il Bodo/Glimt lo ha confermato nella pratica. Nonostante le titubanze del campione belga espresse a chiari gesti col Villarreal, l'idea di Massimiliano Allegri ha funzionato. E contro i norvegesi la sua visione di gioco ha trovato la massima ispirazione, con palloni verticali che sembravano disegnati.

Doppio regista nel 4-3-3

"Potrà divertirsi molto in quel ruolo", ha spiegato lo stesso allenatore. Già, ma come si posizionerà col rientro di Lobotka in cabina di regia? La sensazione è che il 4-3-3 azzurro si disegnerà con un diamante a centrocampo, con KDB al fianco di Lobotka a smezzarsi compiti di regia e costruzione. Così facendo si libererebbero spazi importanti per gli inserimenti di McTominay, ma pure tempi di gioco per l'ex Manchester City che con qualche metro in più di campo a disposizione potrebbe liberare la sua visione di gioco al massimo potenziale.

De Roon disinnescato

E pure per la Roma potrebbero nascere equivoci. Perché? Il ragionamento parte dal modo di difendere dei giallorossi. Uomo su uomo, dettame tattico imprescindibile per Gasperini. Con un De Bruyne mezzala o trequartista, il candidato per la sua marcatura sarebbe inevitabilmente De Roon. Che di interdizione se ne intende. Così no. Partendo 10-15 metri più indietro, De Bruyne uscirebbe dal raggio d'azione dell'ex Atalanta ed entrerebbe in quello di uno dei trequartisti alle spalle di Malen. Soulé o Mora. Più il primo del secondo. Con cognizioni tattiche e difensive ben diverse rispetto a quelle di De Roon. Ed eccola la possibile chiave tattica. De Bruyne ancora qualche metro indietro nonostante Lobotka, per aver più luce davanti e per disinnescare il pressing a uomo di De Roon.