Sagna: "Incontrai l'Inter due volte, ma non potevo lasciare la Premier. Però resto interista"

Bacary Sagna, ex terzino che in carriera ha vestito le maglie anche di Arsenal e Manchester City, oltre a quella del Benevento, ha raccontato nuovamente delle due volte in cui è stato vicino all'Inter: “Quando ho lasciato l’Arsenal sono stati tra i primi a farsi avanti. Li ho incontrati due volte, ma il problema era la lingua e il fatto che per me la Premier League è il campionato migliore al mondo”.

Queste le sue parole a TikTok DaniWilsonss: “Non aveva senso per me andare via. Ma rispetto l’Inter, la dirigenza è stata davvero gentile: è un’istituzione e mi piace molto. Mi attrae tutto di loro, sono interista”. Alla fine Sagna firmò per il Manchester City, la cui maglia vestì per tre anni.