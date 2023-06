Salernitana, l'ad Milan: "Per noi l'allenatore è Sousa. Diversamente non saremo impreparati"

L'amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan, ha parlato della situazione di Paulo Sousa, accostato con forza in queste ore al Napoli. "Abbiamo dato a Sousa quello che si aspettava rispetto alle garanzie di una squadra competitiva per il prossimo campionato. Manterremo l’ossatura di quest’anno come lui ha chiesto, con l’obiettivo della salvezza. Stiamo aspettando una sua formalizzazione, il mister si è preso il tempo necessario. Diciamo che i compiti per casa li abbiamo fatti, ora aspettiamo lui. Ovviamente non stiamo qui a guardare le stelle. Per noi l’allenatore è Sousa. Se arriverà una comunicazione diversa, non ci faremo trovare impreparati", riporta Il Corriere dello Sport.