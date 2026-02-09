AFC Champions League, Simone Inzaghi fermato da Paulo Sousa
Pareggio dell'Al Hilal di Simone Inzaghi in AFC Champions League. Solo uno 0-0 a Dubai sul campo dell'Al Ahli, squadra allenata da Paulo Sousa. Un risultato tuttavia ininfluente per i sauditi, già qualificati al turno successivo.
Senza Marco Veratti, ma con Ibrahima Bamba in campo, i qatarioti dell'Al Duhail pareggiano contro gli emiratini dell'Al Sharjah. Questi i risultati della settima giornata della League Phase e le classifiche:
Lunedì 9 febbraio
Al Wahda (Emirati Arabi) - Al Ahli (Arabia Saudita) 0-0
Nasaf (Uzbekistan) - Al Shorta (Iraq) 0-1
Al Ahli Dubai (Emirati Arabi) - Al Hilal (Arabia Saudita) 0-0
Al Duhail (Qatar) - Al Sharjah (Emirati Arabi) 1-1
Martedì 10 febbraio
Sanfrecce Hiroshima (Giappone) - Johor (Malesia)
Vissel Kobe (Giappone) - Seoul FC (Corea del Sud)
Chengdu Roncheng (Cina) - Buriram United (Thailandia)
Tractor Sazi (Iran) - Al Sadd (Qatar)
Mercoledì 11 febbraio
Al Ittihad (Arabia Saudita) - Al Gharafa (Qatar)
Gangwon (Corea del Sud) - Shanghai Port (Cina)
Ulsan (Corea del Sud) - Melbourne City (Australia)
GRUPPO EST
1. Vissel Kobe 13
2. Machida 11
3. Sanfrecce Hiroshima 11
4. Melbourne City 10
5. Seoul FC 9
6. Johor 8
7. Buriram 8
8. Ulsan 8
9. Gangwon 7
10. Chengdu Rongcheng 6
11. Shanghai Shenhua 4
12. Shanghai Port 2
GRUPPO OVEST
1. Al Hilal 19
2. Al Ahli 14
3. Tractor 14
4. Al Wahda 14
5. Al Ahli Dubai 11
6. Al Ittihad 9
7. Al Duhail 8
8. Al Sharjah 8
9. Al Gharrafa 6
10. Al Sadd 5
11. Al Shorta 2
12. Nasaf 1