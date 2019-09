Samir: "Il Parma era in pugno, non abbiamo sfruttato il vantaggio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Udinews Tv ha parlato il difensore dell'Udinese Samir.

Prestazione maiuscola ma risultato negativo: che aria tira in spogliatoio?

"Abbiamo dimostrato grande forza e voglia di vincere, li abbiamo avuti in pugno per gran parte della partita ma non siamo stati in grado di sfruttare questo vantaggio. Ora pensiamo alla partita contro l'Inter ma esco dal campo a testa alta perché abbiamo messo in campo tutto quello che serviva per portare a casa il risultato, ma così non è stato. Chi ha visto la partita non avrebbe mai pensato di vedere questo risultato, ma questo è il calcio. Abbiamo creato molto e abbiamo fornito una bella prestazione, tant'è vero che anche i tifosi alla fine hanno riconosciuto i nostri sforzi. Loro sono stati bravi a sfruttare quella mezz'ora in cui hanno giocato. Ora però dobbiamo lasciarci questa sconfitta alle spalle e pensare alla partita con l'Inter".

Meglio invece dal lato personale. Prima convocazione con il Brasile: sensazioni?

"Si tratta di un momento unico nella mia carriera e sono molto felice di avere questa opportunità. Voglio cercare di sfruttare al massimo questa chance e voglio dare tutto il contributo possibile alla squadra".