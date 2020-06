Sampdoria, all'Olimpico tanti cambi per Ranieri e allarme giallo per sette diffidati

Non c'è tempo per pensare alla sconfitta di Milano. La Sampdoria ha ripreso il campionato con una battuta d'arresto in casa dell'Inter dopo un primo tempo in cui è sempre stata in balia dell’avversario e una ripresa che l’ha vista almeno reagire sul piano nervoso. Il fitto calendario di questo folle finale di stagione presenta un altro stress test ai blucerchiati. Questa sera infatti la truppa di Claudio Ranieri andrà a far visita alla Roma di Paulo Fonseca al debutto dopo più di tre mesi di inattività.

Dubbio modulo - Anche in questo caso il tecnico romano si porterà il dubbio legato allo schieramento. Il 3-5-2, che poi nient’altro era che un 3-5-1-1 con Gaston Ramirez più arretrato rispetto a La Gumina, non ha portato i frutti sperati costringendo l’allenatore ad un più coperto 4-5-1. L'idea sarebbe quella di proseguire sulla strada tracciata operando però diversi cambi. In difesa davanti ad Audero potrebbe rivedersi Tonelli al fianco di Yoshida e Colley mentre a centrocampo ipotesi Ekdal davanti alla difesa con Vieira e Linetty a supporto mentre gli esterni potrebbero essere Depaoli e Murru. In attacco dovrebbe scoccare l’ora di Gabbiadini al fianco di Bonazzoli.

Allarme…giallo - La sfida di San Siro però non ha portato solo una sconfitta che ha mantenuto la Sampdoria in piena zona retrocessione. Morten Thorsby e Ronaldo Vieira, ammoniti contro l’Inter, sono entrati in diffida andandosi ad aggiungersi ad una lunga lista. Eccezion fatta per Ferrari, in ripresa però dopo il brutto infortunio al crociato, gli altri sono tutti giocatori potenzialmente impiegabili anche all’Olimpico. Si tratta infatti di Omar Collet, Jakub Jankto, Karol Linetty e Nicola Murru.