Il Secolo XIX fa il punto sul mercato della Sampdoria, che ha in particolare due obiettivi: un centravanti di stazza (alla Petagna) più un difensore di sicuro affidamento. Per arrivare a questi due obiettivi, Ferrero a gennaio restituirà Emiliano Rigoni allo Zenit San Pietroburgo (perdita secca il milione di euro pagato in estate), risparmiando i 10 milioni per l' obbligo del riscatto dopo 20 presenze (l'argentino si è fermato ad 8) e proverà a girare in prestito in Italia o all'estero Gonzalo Maroni, per il quale c'è il diritto (non l' obbligo) di riscatto a 15 milioni.