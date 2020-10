Sampdoria, Osti: "Ferrero non vuole vendere il club. Damsgaard? Deve ancora formarsi"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti ha così presentato la gara con l'Atalanta.

Sulle aspettative di stagione:

"Noi ci auguriamo che la stagione sia più tranquilla. Quest'anno siamo partiti in maniera diversa, nonostante l'inaspettata sconfitta con il Benevento. Questa gara, però, è stata salutare".

Su Ramirez:

"Ramirez ha un contratto in scadenza come altri giocatori, penso che questo possa essere uno stimolo per loro per una eventuale riconferma e per noi per capire se i giocatori potranno essere utili alla società o no".

Sulla possibile vendita della società:

"Noi ci occupiamo di campo, dobbiamo pensare ai risultati sportivi. Non mi risulta che il presidente Ferrero voglia vendere il club, comunque".

Su Augello:

"Penso che Augello sia una bella favola del nostro calcio, è arrivato tardi in Serie A dallo Spezia, e ritenevamo avesse le qualità per arrivare in A. Riteniamo che ci siano molti ragazzi con le qualità di Augello nei campionati minori.

Su Damsgaard:

"Un ragazzo appena arrivato, ha delle grandi qualità tecniche ma probabilmente deve ancora formarsi fisicamente. Si accentra molto bene, è un ragazzo dalle ottime prospettive".