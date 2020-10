Sampdoria, Regini: "Onoreremo la Coppa Italia. Coronavirus? Situazione difficile"

Il difensore della Sampdoria, Vasco Regini, ha parlato a Rai Sport a pochi minuti dall'inizio della gara di Coppa Italia contro la Salernitana: "Veniamo da un buonissimo momento con tre vittorie dopo un inizio un po' così. Vogliamo adesso onorare la Coppa Italia. Il fatto che potrebbe esserci il derby è uno stimolo in più, non mi è mai capitato di giocarlo in questa competizione".

Come state vivendo la situazione legata al Coronavirus?

"La situazione è difficile per noi, ma per le altre persone sicuramente di più. Cerchiamo di proteggerci il più possibile e rispettiamo le indicazioni. Serve anche un po' di fortuna".