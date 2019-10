Sampdoria-Roma 0-0 al 45'. Più infortuni che tiri, Cristante e Kalinic ko

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Brutto primo tempo fra Sampdoria e Roma. Zero reti, portieri inoperosi, qualche errore in fase di disimpegno, cartellini gialli e infortuni.

La prima di Ranieri vede i blucerchiati scendere in campo con un 4-4-2 con Rigoni libero di accentrarsi e diventare un trequartista. Roma con Dzeko in panca e Kalinic dal 1'. Torna Florenzi, assente contro il Cagliari. Le cose ben presto cambiano: Campos, oggi in panchina al posto dello squalificato Fonseca, deve togliere dopo sei minuti Cristante. E a fine primo tempo si fa male persino Kalinic, che costringe Dzeko a stringere i denti ed entrare in campo con la maschera. Zaniolo è impreciso ma palla al piede è un pericolo costante, come si evince dai due cartellini gialli rimediati da Vieira e Bertolacci, costretti alle cattive maniere per fermarlo. Quest'ultimo, arrivato 12 giorni fa, è a sorpresa in campo dall'inizio. L'ultima volta 10 mesi fa, un'ora scarsa disastrosa in un Milan-Dudelange di Europa League. Anche la Samp conta i "feriti": Quagliarella a seguito di un contrasto di gioco è costretto a giocare col turbante.

Ci si aspetta di più, molto di più da entrambe le squadre nei prossimi 45'. Di meno oggettivamente sarebbe difficile.