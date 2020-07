Sanchez titolare contro la Roma, Zamorano: "Sta dando un contributo chiave all'Inter"

Ivan Zamorano torna a elogiare il rendimento di Alexis Sanchez in questo finale di stagione con l'Inter. Bam Bam, parlando per il sito di scommesse Betsson.com, sottolinea come il Nino Maravilla, titolare anche stasera contro la Roma, sia diventato imprescindibile per Antonio Conte: "È diventato una figura indiscutibile, sta molto bene fisicamente ed offre un contributo chiave per mantenere vive le opportunità di vincere di nuovo il titolo".