Sarri 'attacca', arriva la replica dell'AIC. Gli occhi del Qatar sull'Inter: le top news delle 13

Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, conosciuto negli ambienti internazionali con le iniziali HBJ, è molto più di uno sceicco interessato agli investimenti immobiliari. Ex primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, è stato uno dei protagonisti della trasformazione dell'emirato in una potenza economica e diplomatica internazionale. Oggi, a 67 anni, il suo nome è tornato d'attualità anche in Italia, dove ha concluso importanti operazioni finanziarie e immobiliari. Come riportato dal Corriere della Sera, il family office Al Mirqab, che gestisce il suo patrimonio, avrebbe manifestato interesse per l'acquisizione di una quota di minoranza dell'Inter da Oaktree. Una possibilità, questa, comunque ancora tutta da verificare e chiarire. Uno dei principali strumenti attraverso cui HBJ gestisce i propri interessi è Al Mirqab, family office con sede a Doha. A questa struttura è collegata anche Constellation Hotels, società attiva nel comparto alberghiero di lusso con proprietà e attività in diversi mercati internazionali. Negli ultimi mesi l'Italia è diventata un terreno particolarmente rilevante per gli investimenti dello sceicco. Ad aprile 2026, Al Mirqab ha rilevato per circa 1,1 miliardi di euro l'80% dell'immobile di via Monte Napoleone 8, a Milano, dal gruppo francese Kering. Successivamente, attraverso Constellation Hotels, è stato concluso l'acquisto di Villa Certosa, la storica residenza sarda della famiglia Berlusconi, per una cifra stimata intorno ai 350 milioni di euro. È in questo contesto che si inserisce il possibile interesse per il club nerazzurro. Al Mirqab, infatti, avrebbe avviato contatti verbali con Oaktree per valutare un eventuale ingresso nel capitale dell'Inter attraverso una partecipazione di minoranza. Al moment, però, non si può ancora parlare di una trattativa concreta. L'eventuale ingresso di HBJ nell'azionariato nerazzurro rappresenterebbe un investimento in un settore diverso rispetto a quelli che hanno caratterizzato maggiormente la sua attività. Il calcio, tuttavia, può intrecciarsi con gli interessi immobiliari, soprattutto in una fase in cui il progetto del nuovo stadio di Milano è destinato a incidere sulle prospettive economiche dell'Inter.

“Siamo davanti a un calendario assurdo, e mi meraviglia che l’Assocalciatori non dica nulla”. Così, dopo la vittoria sul Pafos, il tecnico dell’Atalanta, Maurizio Sarri. Parole rispetto alle quali arriva la replica, ai microfoni di TMW, di Umberto Calcagno, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, da tempo in prima fila proprio su questo tema: “In realtà noi denunciamo da anni questo affollamento dei calendari e il rischio di infortuni soprattutto per i top player. La verità è che AIC e Serie A possono fare poco, se non allearsi nella causa contro la FIFA, come abbiamo già fatto”. (QUI l'intervista completa)

"Bisogna solo lavorare e recuperare tutti i giocatori a disposizione giocando ogni 3 giorni". Parla così Massimiliano Allegri il giorno prima della sfida che il suo Napoli giocherà in casa del Venezia, tornando anche sul caso che ha riguardato lui Kevin De Bruyne. Al tecnico è stato chiesto se fosse infastidito dagli atteggiamenti plateali del belga, ma lui ha negato: "No, assolutamente, è stata una incomprensione in un momento anche particolare della partita, perché da 0-1 siamo passati 2-1. È finita lì, ne capitano e ne capiteranno di altri... È normale però che se ci capiamo subito è meglio. O io parlo inglese o lui italiano (ride, ndr), ma lui è intelligente e ha capito". (QUI le dichiarazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa).