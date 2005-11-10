Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Sarri 'attacca', arriva la replica dell'AIC. Gli occhi del Qatar sull'Inter: le top news delle 13

Niccolò Righi
autore
Niccolò Righi
Oggi alle 13:00Serie A
16.10.2026 13:00Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, conosciuto negli ambienti internazionali con le iniziali HBJ, è molto più di uno sceicco interessato agli investimenti immobiliari. Ex primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, è stato uno dei protagonisti della trasformazione dell'emirato in una potenza economica e diplomatica internazionale. Oggi, a 67 anni, il suo nome è tornato d'attualità anche in Italia, dove ha concluso importanti operazioni finanziarie e immobiliari. Come riportato dal Corriere della Sera, il family office Al Mirqab, che gestisce il suo patrimonio, avrebbe manifestato interesse per l'acquisizione di una quota di minoranza dell'Inter da Oaktree. Una possibilità, questa, comunque ancora tutta da verificare e chiarire. Uno dei principali strumenti attraverso cui HBJ gestisce i propri interessi è Al Mirqab, family office con sede a Doha. A questa struttura è collegata anche Constellation Hotels, società attiva nel comparto alberghiero di lusso con proprietà e attività in diversi mercati internazionali. Negli ultimi mesi l'Italia è diventata un terreno particolarmente rilevante per gli investimenti dello sceicco. Ad aprile 2026, Al Mirqab ha rilevato per circa 1,1 miliardi di euro l'80% dell'immobile di via Monte Napoleone 8, a Milano, dal gruppo francese Kering. Successivamente, attraverso Constellation Hotels, è stato concluso l'acquisto di Villa Certosa, la storica residenza sarda della famiglia Berlusconi, per una cifra stimata intorno ai 350 milioni di euro. È in questo contesto che si inserisce il possibile interesse per il club nerazzurro. Al Mirqab, infatti, avrebbe avviato contatti verbali con Oaktree per valutare un eventuale ingresso nel capitale dell'Inter attraverso una partecipazione di minoranza. Al moment, però, non si può ancora parlare di una trattativa concreta. L'eventuale ingresso di HBJ nell'azionariato nerazzurro rappresenterebbe un investimento in un settore diverso rispetto a quelli che hanno caratterizzato maggiormente la sua attività. Il calcio, tuttavia, può intrecciarsi con gli interessi immobiliari, soprattutto in una fase in cui il progetto del nuovo stadio di Milano è destinato a incidere sulle prospettive economiche dell'Inter.

“Siamo davanti a un calendario assurdo, e mi meraviglia che l’Assocalciatori non dica nulla”. Così, dopo la vittoria sul Pafos, il tecnico dell’Atalanta, Maurizio Sarri. Parole rispetto alle quali arriva la replica, ai microfoni di TMW, di Umberto Calcagno, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, da tempo in prima fila proprio su questo tema: “In realtà noi denunciamo da anni questo affollamento dei calendari e il rischio di infortuni soprattutto per i top player. La verità è che AIC e Serie A possono fare poco, se non allearsi nella causa contro la FIFA, come abbiamo già fatto”. (QUI l'intervista completa)

"Bisogna solo lavorare e recuperare tutti i giocatori a disposizione giocando ogni 3 giorni". Parla così Massimiliano Allegri il giorno prima della sfida che il suo Napoli giocherà in casa del Venezia, tornando anche sul caso che ha riguardato lui Kevin De Bruyne. Al tecnico è stato chiesto se fosse infastidito dagli atteggiamenti plateali del belga, ma lui ha negato: "No, assolutamente, è stata una incomprensione in un momento anche particolare della partita, perché da 0-1 siamo passati 2-1. È finita lì, ne capitano e ne capiteranno di altri... È normale però che se ci capiamo subito è meglio. O io parlo inglese o lui italiano (ride, ndr), ma lui è intelligente e ha capito". (QUI le dichiarazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa).

Articoli correlati

Immagine news 1
L’Atalanta cala il tris e scaccia le critiche, ma Sarri sorride a metà e si infuria per il ko di Raspadori
Immagine news 2
Atalanta, Sarri: "Valuteremo Raspadori. Contento per Zalewski e Pasalic"
Immagine news 3
Atalanta, Sarri: "Infortuni? Calendario assurdo, l'Associazione Calciatori non dice niente"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
14:12 Serie ALive TMW
Live TMWVenezia, Nicola si presenta prima del Napoli: "Servono leggerezza, dedizione ed equilibrio"
Immagine news 2
14:10 Serie ALive TMW
Live TMWRoma, Gasperini: "Koné? Lesione di primo grado"
Immagine news 3
14:09 Serie A
Tutti pazzi per Daniel Banjaqui: anche l'Inter sul terzino portoghese ma il Benfica spara alto
Immagine news 4
13:52 Serie A
Lautaro emoziona: "Tornato in Italia dopo la finale del Mondiale un'anziana mi ha detto questo"
Immagine news 5
13:45 Serie A
Napoli, Allegri a sorpresa: "A me il risultato non condiziona, gli errori restano"
Immagine news 6
13:40 Serie ALive TMW
Live TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la settima giornata di campionato
Immagine news 7
13:38 Serie A
Milan, Pavlovic: "I quattro gol sono stati il top. Cisse? Contento per lui, è un bravo ragazzo"
Immagine news 8
13:37 Serie ATMW
TMWAssemblea di Lega Serie A a Milano, Cairo: "Supporteremo Malagò? Penso proprio di sì"
Immagine editoriale di Marco Conterio
Cissé il manifesto del progetto Cardinale ma è incomprensibile aver tenuto fuori Bartesaghi per Estupinan. Kolo Muani top nel suo vero ruolo ma lì ci sono già Yildiz e Alajbegovic...
Primo piano
Immagine top news n.0 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la settima giornata di campionato
Immagine top news n.1 Allegri chiude il caso De Bruyne: "Non sono infastidito, è stata solo un'incomprensione"
Immagine top news n.2 Da Lautaro a Svilar, 56 infortuni in soli 25 giorni per la Serie A. L'elenco completo
Immagine top news n.3 Woltemade con Kolo Muani può chiudere un fronte di mercato. E aprirne un altro
Immagine top news n.4 Tomori supera l'esame al rientro da titolare. È pronto a diventare un elemento chiave
Immagine top news n.5 Tra la candidatura di Malagò e la spaccatura sul segretario generale: oggi la Serie A in assemblea
Immagine top news n.6 Lautaro fuori fino alla sosta, poi Kone, Diao e ora pure Raspadori: Europa amarissima per le italiane
Immagine top news n.7 Juventus letale in Europa League, grazie al doppio centravanti. C'è un caso Conceicao?
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Il Napoli è già a fine ciclo e Allegri non è più da Champions?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Il prossimo allenatore (e giocatori) del Como li deciderà "il consiglio". Come funziona?
Immagine news podcast n.3 E' già arrivata l'ora di Antonio Conte per la panchina del Manchester United?
Immagine news podcast n.4 La Roma inciampa a Como ma resta l'unica anti-Inter possibile
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Roma, un ko con più demeriti di Gasp o meriti di Mou? Il commento degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Brambati: "Napoli, il comportamento di De Bruyne è distruttivo. Con Conte..."
Immagine news Serie A n.3 Giannichedda sulla Roma: "Comunque esce rafforzata dalla sfida col Real"
Serie A
Immagine box news Serie A Roma, Gasperini: "Koné? Lesione di primo grado"
Immagine box news Serie A Venezia, Nicola si presenta prima del Napoli: "Servono leggerezza, dedizione ed equilibrio"
Immagine box news Serie A Tutti pazzi per Daniel Banjaqui: anche l'Inter sul terzino portoghese ma il Benfica spara alto
Immagine box news Serie A Lautaro emoziona: "Tornato in Italia dopo la finale del Mondiale un'anziana mi ha detto questo"
Immagine box news Serie A Napoli, Allegri a sorpresa: "A me il risultato non condiziona, gli errori restano"
Immagine box news Serie A Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la settima giornata di campionato
Serie B
Immagine box news Serie B Avellino, Ambrosone sullo stadio: "Valuteremo se il partenariato è compatibile coi finanziamenti"
Immagine box news Serie B Sudtirol, Cragno verso il ritorno: attesa per la firma dopo il recupero
Immagine box news Serie B Palermo, Inzaghi: "Non voglio passi indietro rispetto a Empoli. Rispetto per il Mantova"
Immagine box news Serie B Virtus Entella, Chiappella: "A Padova dovremo alzare il livello del nostro gioco"
Immagine box news Serie B Bucchi avverte l'Arezzo: "Se mancano ritmo e intensità, la B non perdona"
Immagine box news Serie B Mantova, Bardi: "Palermo costruito per la promozione, ma ce la giocheremo"
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, la sfida fra Bari e Crotone sarà trasmessa in chiaro su Rai 2
Immagine box news Serie C Bari, il comitato di garanzia incontra Marino: sul tavolo il futuro del club
Immagine box news Serie C Ostiamare, Gerbaudo ai saluti dopo tre mesi: c'è la Sarnese
Immagine box news Serie C Mario Petrone: "Il Potenza merita il primato, lo Spezia ha una marcia in più"
Immagine box news Serie C Atalanta Under 23, nessun ricorso contro il Latina. Accettato il verdetto del campo
Immagine box news Serie C Latina-Atalanta U23 non omologata, scontro sul ricorso: "Iniziativa strumentale e pretestuosa"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Celta Vigo-Juventus
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Real Madrid
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Real Madrid, 4 sconfitte di fila e zero gol: giallorossi chiamati all'impresa
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile European Golden Girl, le dieci candidate: ci sono Galli e Gallo a rappresentare l'Italia
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, il programma della 3ª giornata: le big tutte in campo di domenica
Immagine box news Calcio femminile La nuova vita di Daniela Sabatino: sarà capo delegazione dell'Italia under 23 femminile
Immagine box news Calcio femminile Play off per il Mondiale: decise le date di Finlandia-Italia. Si giocherà l'1 e il 5 dicembre
Immagine box news Calcio femminile Missione compiuta per l'Italia U17: staccato il pass al Round 2 di qualificazione all'Europeo
Immagine box news Calcio femminile Malagò: "Mondiale '27 obiettivo fondamentale. Facciamo sentire la vicinanza alle Azzurre"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
16 ottobre 1983, l'ultima di Giorgio Chinaglia. È un'amichevole fra Cosmos e Lazio
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 7ª giornata
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio