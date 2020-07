Sarri: "Centrocampo non adatto? Devo adattarmi io, non si possono comprare 25 giocatori"

Il centrocampo della Juventus di oggi non è adatto al gioco di Maurizio Sarri? In conferenza stampa, il tecnico bianconero risponde così: “Invertirei il discorso. Devo essere io ad adattarmi alle caratteristiche dei giocatori. Un allenatore non può arrivare in una squadra e comprare 25 giocatori, devo capire le caratteristiche dei giocatori e adattare il mio modo di giocare alle caratteristiche dei giocatori. Altrimenti allenerei me stesso”.

