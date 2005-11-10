Sarri sul finale con l'Ajax: "Ero incazzato perché qualche errore l'abbiamo concesso noi"

Mister Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta con l'Ajax in Conference League, ha analizzato la prestazione della sua Atalanta. Di seguito le sue parole.

La conferenza stampa di Sarri

Cosa ne pensa della gara?

"Dispiace per il risultato e per le migliaia di bergamaschi che ci hanno seguito. Tuttavia abbiamo fatto una prestazione tosta. Nel secondo tempo abbiamo sprecato delle ripartenze, a tre minuti dalla fine ero incazzato perché stavamo pareggiando, e qualche errore l'abbiamo concesso noi. Dopo 87 minuti fatti bene in fase difensiva abbiamo lasciato degli spazi fatali. Siamo dispiaciuti, ma non abbattuti".

Secondo lei è una questione di testa o uomini visti gli errori?

"Purtroppo abbiamo sbagliato molto nell'ultimo passaggio. Serve metterci qualcosa di nostro. Mi devo aggrappare alla prestazione: ho visto una squadra vera. Devo essere il primo a non abbattermi. Abbiamo fatto errori però anche cose buone".

Che reazione si aspetta contro il Frosinone?

"Dobbiamo analizzare la situazione nei lati positivi e negativi. Serve lavorare sugli errori e reagire bene".

Si aspettava qualcosa in più da chi è subentrato?

"No. Chi è subentrato ha giocato bene. I ragazzi erano tutti con la testa dentro la partita".

Cosa può insegnare questa sconfitta all'Atalanta?

"Ci deve dare la consapevolezza che abbiamo grande potenziale. Serve limare degli errori, anche perché il nostro è un gruppo di ottimo livello: stiamo crescendo e serve trovare continuità all'interno della partita. Gli errori non devono trascurare le cose buone fatte fino ad ora".