Sarri dopo il ko con l'Ajax: "A 5 minuti dalla fine l'ultima cosa che pensavo era perdere..."

Mister Maurizio Sarri, intervistato da Sky Sport dopo la sconfitta di Amsterdam per 2-0 contro l'Ajax, ha dato la sua lettura sul black out finale dell'Atalanta.

La spiegazione del black out nerazzurro

"È mancata un po' di furbizia, certo, e abbiamo fatto un errore sul gol, però non è che stasera si possa imputare più di tanto alla squadra. Abbiamo disputato una partita con un primo tempo a tratti anche di sofferenza, ma con un secondo tempo in cui siamo usciti benissimo. Abbiamo avuto tantissime situazioni di superiorità non sfruttate, valutando male diverse occasioni favorevoli. La squadra però ha tenuto bene il campo, ha fatto ritmo e intensità, giocando una gara europea contro un avversario di buon livello. A cinque minuti dalla fine l'ultima cosa che pensavo era di perdere, perché la situazione mi sembrava favorevole. Mi dispiace tanto per i nostri tifosi che erano arrivati in tantissimo ad Amsterdam".

La reazione che Sarri chiede ai suoi

"La squadra se ne deve uscire con un risultato, ma stasera non dobbiamo uscire con lo sconforto. C'è un po' di rabbia e di delusione, ma non sconforto, perché abbiamo giocato una partita in crescita, seria, intensa e con buoni ritmi. Ci abbiamo messo dentro qualche errore, ma mi sembrano sinceramente più gli aspetti positivi che quelli negativi".