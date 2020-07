Sarri: "L'allenatore della Juventus è un bersaglio continuo ma le critiche mi sfiorano"

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dello scudetto ripartendo dalle critiche che ha ricevuto nel corso della stagione: "Io penso che l'allenatore della Juventus sia un bersaglio continuo e ho sempre visto questo. Sai che se prendi questo ruolo sarai bersagliato per tutte le sconfitte, i pareggi e le vittorie 1-0. E' un aspetto che fa parte del ruolo. Io questa cosa non la soffro molto, per carattere e perché non leggo niente. Io sono concentrato solo sul campo e il resto mi lascia indifferente e non perché non considero le critiche ma perché è un modo per rimanere sempre concentrato sulla squadra. A volte mia moglie mi chiede qualcosa a cena e mi dice che non riesce a prendere la linea perché non le rispondo neanche da come sono concentrato. Il carattere mio è questo: quando mi concentro su una cosa tutto il resto mi sfiora".