© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Sassuolo prova lo sprint per Gianluca Caprari, esterno offensivo della Sampdoria. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport De Zerbi ha già dato il suo gradimento per il giocatore, ieri c'è stato un incontro con gli agente del ragazzo. Al momento il club di Ferrero non ha trovato l'intesa per il prezzo con i neroverdi, ma il Sassuolo al momento ha sorpassato Genoa e Fiorentina nella corsa all'esterno della Samp.