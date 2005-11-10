Sassuolo, nuovo contratto per Volpato. L'esterno australiano firma per 5 anni

Il Sassuolo blinda uno dei suoi protagonisti della prima squadra, facendo firmare un nuovo contratto all'attaccante australiano Cristian Volpato (22 anni), che in questo avvio di stagione ha messo insieme 6 presenze e 2 gol tra Serie A e Coppa Italia.

Il comunicato ufficiale dei neroverdi

Si legge, nella nota ufficiale pubblicata dalla società emiliana in maglia neroverde: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver prolungato il contratto del calciatore Cristian Volpato fino al 30 giugno 2031. La società augura a Cristian un grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera in neroverde".

Il suo percorso con gli emiliani

Volpato, che in Italia ha fatto il settore giovanile alla Roma, dove è arrivato a 17 anni dal Western Sydney Youth in Australia e con cui ha anche esordito e segnato in Serie A, prima di trasferirsi al Sassuolo nell'estate del 2023. In totale con i neroverdi ha messo assieme 78 presenze e 9 gol tra le varie competizioni.