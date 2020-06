Sassuolo, De Zerbi: "Quattro attaccanti? Volevo dare un segnale alla squadra"

Intervistato da Sky Sport, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha commentato così il match perso contro l’Atalanta: “Non è semplice venire qui con quattro attaccanti: l’ho fatto non per suicidarmi, ma per dare un segnale alla mia squadra perché volevo fare la partita. Non abbiamo subito tantissimo, ma purtroppo siamo stati troppo fragili. In emergenza loro si buttavano, mentre noi sul gol di Zapata non abbiamo messo cattiveria. Spingerò ancora di più in questo senso. Locatelli? Siamo stati lungimiranti, abbiamo investito su di lui quando qualcun altro non ci aveva creduto. A me piace allenare e dare qualcosa a questi ragazzi. Noi tutti i nostri ci alleniamo come fossero partite, ma in alcuni giorni mancano gli atteggiamenti giusti: quando arriveremo alla domenica senza sbagliare nulla, probabilmente arriveremo al punto finale di questa squadra”.

