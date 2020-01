© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pedro Obiang, ospite del Secolo XIX, parla così della prossima sfida tra il suo Sassuolo e la Sampdoria, la cui maglia ha difeso a lungo prima di provare l'esperienza in Premier: "Sarà emozionante. Già due settimane fa tornando a Marassi per la partita con il Genoa qualche scossa emotiva la avevo avuta. Ho passato tanti anni a Genova e nella Samp, non ho mai negato che proverò sempre qualcosa di speciale per quei colori. Detto questo, me lo sarei sicuramente gustato di più questo appuntamento con il destino, lo spettacolo dello stadio, se fosse stato all'ultima giornata senza preoccupazioni di classifica per nessuno. Adesso non è così, quindi avrò poco tempo per le emozioni. Devo pensare al mio Sassuolo".

Il centrocampista spagnolo ha parlato anche del possibile ritorno in blucerchiato, sfumato un paio di volte in passato: "È vero, avevo anche dimostrato concetramento la mia volontà. Ci ho provato. Poi non se n'è fatto niente. Forse ero troppo vecchio per la squadra...".