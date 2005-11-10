Sassuolo, Thorstvedt: "Voglio segnare più gol, la posizione avanzata mi piace"

Kristian Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata 1-1 contro il Milan.

Potevi fare qualcosa di più su quel colpo di tacco parato da Maignan?

"Per me era l'unica opzione in quella situazione, ma Maignan l'ha letta bene. Ho avuto altre possibilità, sul 2-1 secondo me l'arbitro ha fischiato troppo presto".

Quanti gol farai in questa stagione?

"Spero più di quelli che ho fatto finora, non mi piace fare numeri ma più di quelli dell'anno scorso".

Ti trovi meglio in posizione più avanzata?

"Sì, giochiamo col 4-2-3-1 e in qualche situazione 4-4-2, dipende da come pressano gli altri. Mi piace giocare in questa posizione, perché così sono più vicino alla porta: posso creare e avere occasioni".