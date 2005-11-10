Sassuolo-Lazio, Thorstvedt espulso per il fallo su Zaccagni. Marelli: "Decisione corretta"

Altro episodio decisivo al Mapei, il Sassuolo resta in 10 uomini dopo 30 minuti. Rosso diretto per Thorstvedt, per un brutto fallo su Zaccagni. L'arbitro non ha dubbi e mostra il rosso al centrocampista norvegese.

Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, ha analizzato così l'episodio

"La decisione è corretta, Thorstvedt entra in ritardo e molto alto sopra la caviglia, la gamba di Zaccagni ha avuto una brutta torsione. Bravo e deciso Zufferli che ha mostrato subito il cartellino rosso, questo è un grave fallo di gioco".