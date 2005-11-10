Sassuolo-Lazio, Thorstvedt espulso per il fallo su Zaccagni. Marelli: "Decisione corretta"
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 19:06Serie A
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27.10.2026 19:06Serie A
Sassuolo in dieci dopo mezz'ora per il rosso diretto a Thorstvedt su Zaccagni. Marelli approva Zufferli: "La decisione è corretta".
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Altro episodio decisivo al Mapei, il Sassuolo resta in 10 uomini dopo 30 minuti. Rosso diretto per Thorstvedt, per un brutto fallo su Zaccagni. L'arbitro non ha dubbi e mostra il rosso al centrocampista norvegese.
Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, ha analizzato così l'episodio
"La decisione è corretta, Thorstvedt entra in ritardo e molto alto sopra la caviglia, la gamba di Zaccagni ha avuto una brutta torsione. Bravo e deciso Zufferli che ha mostrato subito il cartellino rosso, questo è un grave fallo di gioco".
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