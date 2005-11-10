Sassuolo-Lazio, Thorstvedt risponde a Taylor: pareggio immediato al Mapei
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 18:39Serie A
autore Daniel Uccellieri
27.10.2026 18:39Serie A
Dopo il vantaggio iniziale di Taylor, il Sassuolo pareggia con Thorstvedt: il tiro del norvegese, deviato da Sutolo, beffa Manda.
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Gara subito infuocata al Mapei, dopo il vantaggio iniziale della Lazio con Kenneth Taylor arriva il pareggio del Sassuolo firmato Thorstvedt! Laurienté lancia Doig, pallone a rimorchio per l'accorrente Thorstvedt che calcia di prima intenzione. La deviazione di Sutalo beffa un incolpevole Manda.
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