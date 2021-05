Scomparsa Burgnich, un minuto di raccoglimento prima dell’amichevole tra Italia e San Marino

E’ stato campione d'Europa con la Nazionale nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970. Da allenatore a Bologna ha fatto esordire l’attuale Ct Roberto Mancini. In sua memoria disposto un minuto di raccoglimento in occasione dell’amichevole tra Italia e San Marino e delle gare di tutti i campionati in programma questa settimana in Italia: questo il messaggio della FIGC sulla scomparsa di Tarcisio Burgnich, venuto a mancare stamane.