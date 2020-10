Serie A 2020/21, i numeri di maglia del Milan: Tatarusanu con l’1, Dalot sceglie il 5

Alla chiusura del mercato ecco l'elenco ufficiale dei numeri scelti dal Milan per la stagione 2020/2021. I nuovi acquisti: Tatarusanu ha scelto l’1, Dalot il 5. Numero 15 per Hauge, 8 per Tonali, 21 per Brahim Diaz.

90 A. Donnarumma

99 G. Donnarumma

96 Jungdal

1 Tatarusanu

2 Calabria

14 Conti

5 Dalot

43 Duarte

46 Gabbia

19 Theo Hernandez

20 Kalulu

24 Kjaer

22 Musacchio

13 Romagnoli

4 Bennacer

7 Castillejo

21 Brahim Diaz

15 Hauge

79 Kessié

33 Krunic

56 Saelemaekers

8 Tonali

10 Calhanoglu

29 Colombo

11 Ibrahimovic

17 Leao

27 Maldini

12 Rebic