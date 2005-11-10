Serie A, gli arbitri dell'8ª giornata: Inter-Fiorentina a Mariani. Colombo per Napoli-Roma
Lorenzo Di Benedetto
L'AIA, attraverso il proprio sito ufficiale ha reso noti arbitri, assistenti e VAR delle gare dell'ottava giornata di Serie A. Inter-Fiorentina è stata affidata a Mariani, mentre Napoli-Roma sarà diretta da Colombo. Di seguito il quadro completo.
GLI ARBITRI DELL'OTTAVA GIORNATA DI SERIE A
Torino – Monza (Venerdì 23/10 ore 20.45)
Arbitro: Zanotti
Assistenti: Lo Cicero – Laghezza
IV: Massa
VAR: Massimi
AVAR: Camplone
Cagliari – Bologna (Sabato 24/10 ore 15.00)
Arbitro: Bonacina
Assistenti: Cecconi – Vecchi
IV: La Penna
VAR: Volpi
AVAR: Di Paolo
Como – Sassuolo (Sabato 24/10 ore 15.00)
Arbitro: Di Marco
Assistenti: Moro – Cortese
IV: Collu
VAR: Piccinini
AVAR: Fabbri
Napoli – Roma (Sabato 24/10 ore 18.00)
Arbitro: Colombo
Assistenti: Bindoni – Rossi M.
IV: Sacchi J.L.
VAR: Aureliano
AVAR: Meraviglia
Lazio – Parma (Sabato 24/10 ore 20.45)
Arbitro: Arena
Assistenti: Ceccon – Ceolin
IV: Doveri
VAR: Santoro
AVAR: Mazzoleni
Inter – Fiorentina (Domenica 25/10 ore 12.30)
Arbitro: Mariani
Assistenti: Alassio – Rossi C.
IV: Zufferli
VAR: Fabbri
AVAR: Santoro
Atalanta – Frosinone (Domenica 25/10 ore 15.00)
Arbitro: Marinelli
Assistenti: Baccini – Rossi L.
IV: Pairetto
VAR: Dionisi
AVAR: Gariglio
Genoa – Venezia (Domenica 25/10 ore 15.00)
Arbitro: Sozza
Assistenti: Passeri – Trinchieri
IV: Marchetti
VAR: Di Paolo
AVAR: Prontera
Lecce – Juventus (Domenica 25/10 ore 18.00)
Arbitro: Maresca
Assistenti: Mondin – Barone
IV: Feliciani
VAR: Paterna
AVAR: Baroni
Udinese – Milan (Domenica 25/10 ore 20.45)
Arbitro: Marcenaro
Assistenti: Colarossi – Costanzo
IV: Ayroldi
VAR: Pezzuto
AVAR: Aureliano