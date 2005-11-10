Serie A, la classifica aggiornata: il Como è quarto da solo, Fiorentina penultima
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Giacomo Iacobellis
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 17:08Serie A
autore Giacomo Iacobellis
18.10.2026 17:08Serie A
© foto di Federico De Luca 2026
Il Como espugna il Franchi di Firenze e fa un bel salto in classifica, portandosi da solo al quarto posto con 14 punti. Prosegue, nonostante la prestazione positiva, il momento no della squadra viola: mister Vanoli e i suoi sono penultimi con appena 4 lunghezze. Di seguito la graduatoria aggiornata di Serie A, in attesa delle ultime quattro gare del settimo turno.
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 19 (7)
Roma 17 (7)
Lazio 16 (6)
Como 14 (7)
Cagliari 13 (6)
Frosinone 13 (7)
Milan 12 (6)
Juventus 11 (6)
Napoli 10 (7)
Atalanta 9 (6)
Lecce 9 (7)
Sassuolo 8 (7)
Torino 7 (6)
Bologna 5 (7)
Monza 4 (6)
Parma 4 (6)
Udinese 4 (7)
Genoa 4 (7)
Fiorentina 4 (7)
Venezia 3 (7)
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