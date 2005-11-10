Serie A, la classifica aggiornata: controsorpasso del Milan sul Como. Rossoneri quarti
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 20:08Serie A
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18.10.2026 20:08Serie A
Successo molto importante per i rossoneri di Amorim, che raggiungono quota 15 punti in classifica, portandosi a -1 dalla Lazio che giocherà tra poco.
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Vittoria sofferta, soprattutto nel finale, per il Milan, che ha battuto l'Atalanta per 3-2 a San Siro dopo essere stato avanti per 3-0. Grazie a questo successo i rossoneri hanno effettuato il controsorpasso ai danni del Como, tornando al quarto posto, a -4 dall'Inter capolista. Per l'Atalanta continua il periodo non troppo felice, con la squadra di Sarri che resta a quota 9, al decimo posto.
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 19 (7 partite giocate)
Roma 17 (7)
Lazio 16 (6)
Milan 15 (7)
Como 14 (7)
Cagliari 13 (6)
Frosinone 13 (7)
Juventus 11 (6)
Napoli 10 (7)
Atalanta 9 (7)
Lecce 9 (7)
Sassuolo 8 (7)
Torino 7 (6)
Bologna 5 (7)
Monza 4 (6)
Parma 4 (6)
Udinese 4 (7)
Genoa 4 (7)
Fiorentina 4 (7)
Venezia 3 (7)
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