Serie A, la classifica aggiornata: Inter prima da sola almeno per una notte, +3 sulla Lazio
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 20:00Serie A
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17.10.2026 20:00Serie A
Il 3-1 di Bologna permette alla truppa di Chivu di allungare momentaneamente sulla Lazio. Rossoblù fermi invece a quota 5 lunghezze.
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L'Inter ribalta il Bologna e blinda per il momento la vetta in solitaria della classifica. I nerazzurri di Chivu, grazie al 3-1 ottenuto al Dall'Ara, sono infatti attualmente primi a +3 sulla Lazio (una partita in meno) con 19 lunghezze. Di seguito la classifica aggiornata.
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 19 (7 partite giocate)
Lazio 16 (6)
Roma 14 (6)
Cagliari 13 (6)
Frosinone 13 (7)
Milan 12 (6)
Juventus 11 (6)
Como 11 (6)
Napoli 10 (7)
Atalanta 9 (6)
Sassuolo 8 (7)
Torino 7 (6)
Lecce 6 (6)
Bologna 5 (7)
Udinese 4 (6)
Monza 4 (6)
Genoa 4 (6)
Parma 4 (6)
Fiorentina 4 (6)
Venezia 3 (7)
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