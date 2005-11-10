Serie A, la classifica aggiornata: primi punti per il Venezia. Il Napoli resta a 10
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 17:00Serie A
autore Lorenzo Di Benedetto
17.10.2026 17:00Serie A
Prima vittoria in campionato, dopo cinque sconfitte consecutive, per il Venezia. Buona la prima per Davide Nicola, mentre per Allegri arriva un altro ko.
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© foto di Federico De Luca 2026
Primi punti in classifica per il Venezia, che dopo il cambio in panchina, con l'esonero di Stroppa e l'arrivo di Davide Nicola, ha battuto il Napoli togliendo lo zero dalla casella dei punti fatti. Notte fonda per i partenopei, che restano a quota 10 punti, al nono posto, in attesa delle altre gare della settima giornata.
La classifica di Serie A aggiornata
Inter 16
Lazio 16
Roma 14
Cagliari 13
Frosinone 13*
Milan 12
Juventus 11
Como 11
Napoli 10*
Atalanta 9
Sassuolo 8*
Torino 7
Lecce 6
Bologna 5
Udinese 4
Monza 4
Genoa 4
Parma 4
Fiorentina 4
Venezia 3*
*Una partita in più
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