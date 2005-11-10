Serie A, la classifica aggiornata: la Roma scavalca la Lazio e si porta a -2 dalla vetta
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 22:52Serie A
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17.10.2026 22:52Serie A
Con questa vittoria i giallorossi sono a sole due lunghezze dall'Inter, mentre il Grifone resta penultimo a quota 4 punti.
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La Roma batte il Genoa davanti ai suoi tifosi e scavalca la Lazio di Gattuso, seppur con una partita in più. Grazie a questo successo, i giallorossi di Gasperini sono infatti secondi in classifica a quota 17 punti, a -2 dall'Inter capolista. Di seguito la graduatoria aggiornata del massimo campionato italiano, in attesa delle restanti gare di questo settimo turno.
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 19 (7 partite giocate)
Roma 17 (7)
Lazio 16 (6)
Cagliari 13 (6)
Frosinone 13 (7)
Milan 12 (6)
Juventus 11 (6)
Como 11 (6)
Napoli 10 (7)
Atalanta 9 (6)
Sassuolo 8 (7)
Torino 7 (6)
Lecce 6 (6)
Bologna 5 (7)
Udinese 4 (6)
Monza 4 (6)
Parma 4 (6)
Fiorentina 4 (6)
Genoa 4 (7)
Venezia 3 (7)
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