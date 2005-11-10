Serie A, la classifica aggiornata: il Torino supera la Juventus e entra in zona Europa
Niccolò Righi
Il Torino non si ferma più e piega 3-1 anche il Monza nell'anticipo della ottava giornata del campionato italiano di Serie A. Terzo successo consecutivo per la formazione granata di Ignazio Abate, che con questi tre punti stacca il Napoli, supera la Juventus e aggancia il Frosinone e il Cagliari a 13 punti. Resta quattordicesimo a 7 punti, invece, il Monza di Ivan Juric. Di seguito la classifica aggiornata.
La classifica di Serie A
Inter — 19 punti (7 partite giocate)
Lazio — 19 punti (7)
Roma — 17 punti (7)
Milan — 15 punti (7)
Como — 14 punti (7)
Frosinone — 13 punti (7)
Torino — 13 punti (8)
Cagliari — 13 punti (7)
Juventus — 11 punti (7)
Napoli — 10 punti (7)
Atalanta — 9 punti (7)
Lecce — 9 punti (7)
Sassuolo — 8 punti (7)
Monza — 7 punti (8)
Bologna — 5 punti (7)
Udinese — 4 punti (7)
Genoa — 4 punti (7)
Fiorentina — 4 punti (7)
Parma — 4 punti (7)
Venezia — 3 punti (7)