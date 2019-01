© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono di oggi i verdetti del Giudice Sportivo di Serie A dopo l'ultimo turno di campionato disputato il 29 dicembre scorso: stangata per Adam Marusic e Soualiho Meite, espulsi nell'ultima sfida di campionato nella quale giocavano contro. Un turno di stop anche per Marco Capuano del Frosinone, Luca Ceppitelli del Cagliari, Suso del Milan e Rolando Mandragota dell'Udinese. Tra i non espulsi, un turno di stop per Bennacer, Ciano, Izzo, Allan, Piatek e Pussetto, tutti in diffida e puniti per il giallo rimediato.