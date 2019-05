Si sono giocati oggi due anticipi validi per la 35a giornata della Serie A. Nel pomeriggio la SPAL ha conquistato la salvezza matematica vincendo per 4-0 sul campo del Chievo. In serata, invece, l’Inter non è andata oltre lo 0-0 sul campo dell’Udinese. I nerazzurri ora rischiano di vedersi avvicinare le rivali dirette per un posto in Champions League.

Juventus 89*

Napoli 70

Inter 63*

Atalanta 59

Roma 58

Torino 57*

Milan 56

Lazio 55

Sampdoria 48

SPAL 42*

Sassuolo 41

Cagliari 40

Fiorentina 40

Bologna 37

Parma 37

Genoa 35

Udinese 34*

Empoli 29

Frosinone 23

Chievo 15 (-3)*

* Una partita in meno