Serie A, live dai campi - Chievo, Tomovic ko. Inter, Perisic convocato

© foto di PhotoViews

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle 20 squadre di Serie A.

ATALANTA

15.21 - Titolari Berisha (vinto il ballottaggio con Gollini), Palomino e Freuler, fuori Mancini e Pasalic. Con la Juventus, stasera in Coppa Italia, l'Atalanta sarà identica per 9/11 rispetto a quella che ha pareggiato 3-3 con la Roma. Toloi e Djimsiti completeranno la difesa, a centrocampo dal 1' anche De Roon, Heteboer e Castagne. Davanti Gomez dietro a Ilicic e Zapata. A Bergamo - sottolinea La Gazzetta dello Sport - saranno 18mila gli spettatori.

19.56 - Questo l'undici scelto da Gasperini per la sfida con la Juventus:

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini.

BOLOGNA

17.54 - Sotto una leggera pioggia i rossoblù hanno continuato la preparazione in vista della sfida con l'Inter con due allenamenti. Al mattino squadra divisa in due gruppi fra lavoro atletico e tattico, insistendo su rapidità e compattezza, al pomeriggio esercitazioni tecniche a gruppi e serie di partitelle 5 contro 5. Seduta differenziata per Blerim Dzemaili.

CAGLIARI

18.05 - Doppia seduta di allenamento per il Cagliari che ad Asseminello lavora per preparare la sfida di lunedì sera alla Sardegna Arena contro l’Atalanta. Questa mattina il gruppo è stato impegnato in palestra in un lavoro di forza e resistenza. Nel pomeriggio la parte tattica: sviluppi difensivi di squadra e a reparto. L’allenamento si è concluso con una partita a 50 metri. Lavoro personalizzato per Andreolli, Bradaric, Cerri e Sau. Domani la squadra si allenerà al mattino.

CHIEVO VERONA

17.28 - Pomeriggio di allenamento per i gialloblù a Veronello, a tre giorni dalla trasferta di Empoli. Questo il programma svolto:

- Attivazione fisica

- Lavori di forza in campo

- Partita tattica

- Partita finale

Il difensore Nenad Tomovic, uscito dal campo per infortunio al 30’ del primo tempo di ChievoVerona – Fiorentina, ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato uno stiramento dell’adduttore lungo della gamba destra. Il difensore gialloblù ha già iniziato le terapie al Centro medico Atlante e sarà valutato di giorno in giorno dallo staff medico gialloblù.

EMPOLI

16.55 - Azzurri al lavoro nel pomeriggio al Sussidiario; domani nuovo allenamento, venerdì l'ultima seduta prima di Empoli-ChievoVerona.

18.16 - L’Empoli Fc comunica che l’atleta Rade Krunic è stato sottoposto questa mattina ad intervento chirurgico per la riduzione della frattura al quinto metacarpo della mano sinistra, riportata nella sfida di lunedì con il Genoa.

L´operazione, eseguita dal Dottor Luca Delcroix, presso il CTO dell´Azienda ospedaliero-universitaria Careggi in Firenze, è perfettamente riuscita e il calciatore potrà riprendere l'attività agonistica grazie all'ausilio di un tutore.

FIORENTINA

12.09 - La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la sfida del Franchi contro la Roma in Coppa Italia (fischio d'inizio alle 18.15). Nell'elenco non compare Eyserric (il francese sta per trasferirsi al Nantes). Questa la lista completa:

Portieri: Brancolini, Lafont, Terracciano

Difensori: Biraghi, Ceccherini, Diks, Vitor Hugo, Hancko, Laurini, Milenkovic, Pezzella,

Centrocampisti: Benassi, Dabo, Edimilson, Norgaard, Gerson, Veretout

Attaccanti: Chiesa, Mirallas, Muriel, Pjaca, Simeone, Thereau

17.30 - Questo l'undici titolare della Fiorentina contro la Roma:

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson, Veretout; Chiesa, Muriel, Mirallas.

FROSINONE

18.10 - È ripresa con una doppia seduta la preparazione dei giallazzurri in vista della gara interna di lunedì prossimo, alle ore 19:00, contro la Lazio. Ariaudo, Bardi, Zampano e Goldaniga hanno lavorato a parte, terapie per Brighenti e Simic. Quest’ultimo, dopo aver rimediato un trauma contusivo al polpaccio destro, si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione muscolare di primo grado. Domani alle 14:30 è in programma una nuova seduta di allenamento alla Città dello Sport.

GENOA

18.09 - Buone indicazioni per mister Prandelli dal test con il Multedo (17-0) disputato oggi al ‘Signorini’. Una partitella non di carattere ufficiale, seguita sugli spalti da un centinaio di spettatori. Nel tabellino dei marcatori spicca la cinquina realizzata nel primo tempo da Sanabria, a segno nell’esordio vittorioso di Empoli. In gol tra i neo arrivati pure Radovanovic con una conclusione dalla distanza e il giovane Schafer. Nella ripresa sono entrati diversi elementi della rappresentativa Primavera. In rete pure Pandev, Dalmonte (2), Gunter, Szabo (2), Karic (2), Verona e Cleonise. Prima uscita per Lerager tra i rossoblù, in campo con la terza divisa e il portiere Marchetti a difendere la porta degli avversari. Parte del gruppo non ha partecipato all’incontro, svolgendo lavoro atletico in palestra con i preparatori e poi esercitazioni sul sintetico sotto le direttive del collaboratore tecnico Murgita. Giovedì è prevista una sessione a porte chiuse.

INTER

18.12 - Quest'oggi, Ivan Perisic è tornato ad allenarsi in gruppo ed è quindi tra i giocatori convocabili per la sfida di domani contro la Lazio, valida per i quarti di finale Coppa Italia. Da capire se Luciano Spalletti deciderà di aggregare l'esterno croato al gruppo nerazzurro dopo averlo lasciato in panchina contro il Torino, nelle ore immediatamente successive alla richiesta esplicita dello stesso di essere ceduto all'Arsenal nella corrente sessione di mercato. Lo riporta Sky Sport.

18.33 - Per la sfida di Coppa Italia contro la Lazio in programma domani sera alle ore 21 al Meazza, Luciano Spalletti ha convocato 22 giocatori.

Ecco l'elenco completo:

Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 46 Berni;

Difensori: 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 21 Cédric, 23 Miranda, 29 Dalbert, 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar;

Centrocampisti: 5 Gagliardini, 8 Vecino, 14 Nainggolan, 15 Joao Mario, 20 Borja Valero, 44 Perisic, 77 Brozovic;

Attaccanti: 9 Icardi, 10 Lautaro Martinez, 16 Politano, 74 Salcedo, 87 Candreva.

JUVENTUS

14.27 - Allegri ha detto di avere tanti dubbi per la sfida di Coppa Italia di questa sera contro l'Atalanta, soprattutto in attacco. In porta ci sarà Szczesny, in difesa Chiellini e Rugani, poi Cancelo e uno tra Spinazzola e Alex Sandro. Probabile l'utilizzo dal 1' di Bentancur, del rientrante Pjanic e di Matuidi nel mezzo, con Bernardeschi-Dybala-Ronaldo possibile tridente d'attacco. Ma occhio a Kean - sottolinea La Gazzetta dello Sport -, visto che Allegri non ha chiuso al suo utilizzo dal 1'. In questo caso, potrebbe riposare uno tra Dyabala e CR7.

19.56 - Questo l'undici di Allegri contro l'Atalanta:

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Bernardeschi. Allenatore: Allegri.

LAZIO

MILAN

NAPOLI

15.31 - Dopo la gara di Milano, il Napoli ha ripreso subito gli allenamenti a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria di sabato al San Paolo per l'anticipo della 22esima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi.Coloro che hanno giocato dall'inizio a San Siro sono stati impegnati in esercizi di scarico. Gli altri uomini della rosa hanno svolto attivazione col pallone e partitina a campo ridotto 6 contro 6.

PARMA

19.10 - l Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di core stability seguiti da esercizi di forza funzionale e frequenza. L’allenamento è stato concluso da un triangolare in porzione ridotta del campo. Antonino Barillà, Juraj Kucka, Luca Rigoni e Leo Stulac hanno svolto un lavoro personalizzato. Allenamento personalizzato e terapie per Francisco Sierralta.

ROMA

15.20 - Di Francesco ormai sembra voler proseguire stabilmente sulla scia del 4-2-3-1. In porta confermato Olsen, davanti a lui c'è la retroguardia, sulla carta, titolare: Florenzi e Kolarov a destra e sinistra, con la coppia centrale composta da Manolas e Fazio. A centrocampo c'è il tandem pesante con Nzonzi e Cristante davanti alla difesa, mentre Zaniolo, ex della gara, parte più decentrato sulla fascia destra. Si dovrebbe vedere infatti Pastore sulla trequarti centrale, con El Shaarawy confermato a sinistra dopo il gol segnato a Bergamo. Davanti invece Dzeko dovrebbe inizialmente riposare: dentro Schick.

17.30 - Questo l'undici titolare contro la Fiorentina:

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Zaniolo, Pastore, El Shaarawy; Schick.

SAMPDORIA

17.13 - Continua sotto la pioggia di Bogliasco l’avvicinamento della Sampdoria alla trasferta di Napoli. Nel pomeriggio – dopo le prevenzioni individuali in palestra – Marco Giampaolo ha diretto sul campo 1 del “Mugnaini” una sessione a base di esercitazioni tecnico-tattiche. Seduta individuale per Jacopo Sala. Personalizzato di recupero per Edgar Barreto, soltanto terapie invece per Gianluca Caprari. Assente, in permesso, Dawid Kownacki. Domani, giovedì, è previsto un allenamento mattutino.

SASSUOLO

18.24 Doppia seduta quest'oggi per il Sassuolo Calcio: al mattino i neroverdi si sono divisi in due gruppi che hanno alternato lavoro di forza in palestra e trasformazione sul campo con esercitazioni specifiche per reparto; nel pomeriggio la squadra si è trasferita sul campo di Ca'Marta dove ha svolto messa in azione, partitella su campo ridotto, esercitazioni tecnico tattiche e partitine ad alta intensità su campo ridotto. Lavoro differenziato per Francesco Magnanelli, Marlon, Jens Odgaard e Leonardo Sernicola.

SPAL

19.09 - Seconda giornata settimanale di allenamenti per i biancazzurri in vista del prossimo match di campionato contro il Torino. Oggi la squadra ha svolto una doppia seduta, con esercitazioni atletiche e tecnico-tattiche nella sessione mattutina e partitelle a tema nella sessione pomeridiana. Hanno effettuato un lavoro differenziato Francesco Vicari e Pasquale Schiattarella, entrambi alle prese con un affaticamento ai flessori della coscia destra. Percorso personalizzato anche per Lorenzo Dickmann, in fase di recupero dopo il trauma contusivo al fianco sinistro.

TORINO

17.15 - Doppio allenamento per il Torino al Filadelfia, in vista della trasferta di Ferrara contro la Spal, domenica alle 12.30. Questa mattina sessione massimamente dedicata alla parte atletica, tra palestra e campo; nel pomeriggio lavoro tecnico-tattico, con esercitazioni a tema e poi partita a ranghi misti, con tempo e campo ridotti. Assente giustificato Koffi Djidji, che ha usufruito di un permesso della Società e del tecnico Mazzarri per partecipare a Nantes all’evento organizzato dal club francese in memoria di Emiliano Sala, suo amico ed ex compagno di squadra, scomparso lo scorso 21 gennaio mentre raggiungeva in volo Cardiff. Il Torino riprenderà la preparazione domani mattina: in calendario una sessione tecnico-tattica in orario

UDINESE

18.25 - Continua il percorso di avvicinamento alla sfida di domenica prossima contro la Fiorentina per i bianconeri di Mister Davide Nicola, impegnati in una serie di doppi allenamenti programmati a partire dalla giornata di ieri. Mattinata dedicata in buona parte a lavori di tecnica dinamica e di simulazione di situazioni di gioco specifiche. Nell'ultima fase della seduta, divisi in due squadre, i giocatori si sono affrontati in diverse partite a campo ridotto. Pomeriggio che, a differenza di ieri, è stato dedicato ad un lavoro in palestra per tutti i ragazzi, ad eccezione di Kevin Lasagna, esentato questa mattina dalle partite, che ha svolto un lavoro individuale sul campo 2 del Centro Sportivo Bruseschi.