La Serie A pronta a virare da Malagò a Galliani, Zazzaroni: “Il mondo del calcio è ridicolo”

“Il mondo del calcio è ridicolo, è morto dentro”. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, interviene così sulle ultime vicende federali durante Deejay Football Club: “È morto dentro con la Lega Calcio. Stiamo superando il ridicolo. Marotta, Percassi e, mi dicono, anche il Como non sono contenti: volevano un burattino, e non ce l’hanno. Se puoi scegliere Malagò, non puoi pensare che sia un burattino.

Candidi Malagò e poi salta fuori il divieto di pantouflage, poi la tessera, ora vuoi farlo fuori… Hanno chiesto a Galliani: con tutto il rispetto, mi sembra tirarlo per la giacchetta per fargli fare il presidente federale. Ma perché non hanno un po’ di stabilità? Come può la Lega di Serie A, che ha tutti stranieri, condizionare la Federazione? È paradossale.

Io non voglio fare la battaglia per Malagò, ma voglio fare sicuramente la battaglia contro la Lega Serie A, che è un disastro. Non sono incazzato, ormai sono talmente abituato a tutte le puttanate che fanno. Hai un presidente, lascialo continuare fino alla fine. Non puoi fare tutto ad personam”.