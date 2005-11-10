Zazzaroni ai presidenti di Lazio e Roma: "Ci sono occasioni, talvolta irripetibili, che vanno sfruttate"
Tommaso Bonan
"Non vogliono essere svegliati, non vogliono essere interpretati. Non vogliono partecipare al campionato che giocano quelli che devono vincerlo per forza. Sono, quelli della Lazio, la favola più bella che sia stata scritta dai tempi del Verona o della Samp e non si dimenticheranno mai di cosa è toccato loro in sorte, anche se la sorte - come è probabile che accada - volterà loro le spalle". Inizia così l'editoriale sulla prima pagina del Corriere dello Sport del direttore Ivan Zazzaroni, che dà ampio risalto allo straordinario cammino fino ad ora disputato da Lazio e Roma.
"L'euforia calcistica mista a orgoglio che si respira nella capitale"
"La precedenza alla Lazio, dunque: la impone la classifica. E subito dopo le scuse - continua Zazzaroni -: tanto ai laziali quanto ai romanisti, se per una volta li accomuno in un conteggio elementare ma utile: sarà l’euforia calcistica mista a orgoglio che si respira nella capitale, dentro all’Olimpico e da tempo anche fuori per protesta.[...] Sabato - meglio, anche sabato - la Lazio mi è piaciuta moltissimo: ha occupato la metacampo del Lecce, lasciandogli il contropiede in rare occasioni; stessa situazione al Tardini dove non c’è stata partita e non solo per le capacità realizzative di Malen". [...]
Lazio e Roma, ora tocca ai presidenti
"Completato un terzo del campionato e per la situazione di classifica più che invitante, spetta ora ai proprietari riflettere sull’importanza di aggiungere qualcosa di tecnicamente significativo: ci sono occasioni, talvolta irripetibili, che vanno sfruttate. Lotito e i Friedkin siano i primi a crederci".