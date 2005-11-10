"Non vogliono essere sve­gliati, non vogliono essere inter­pre­tati. Non vogliono par­te­ci­pare al cam­pio­nato che gio­cano quelli che devono vin­cerlo per forza. Sono, quelli della Lazio, la favola più bella che sia stata scritta dai tempi del Verona o della Samp e non si dimen­ti­che­ranno mai di cosa è toc­cato loro in sorte, anche se la sorte - come è pro­ba­bile che accada - vol­terà loro le spalle". Inizia così l'editoriale sulla prima pagina del Corriere dello Sport del direttore Ivan Zazzaroni, che dà ampio risalto allo straordinario cammino fino ad ora disputato da Lazio e Roma.

"L'eufo­ria cal­ci­stica mista a orgo­glio che si respira nella capi­tale"

"La pre­ce­denza alla Lazio, dun­que: la impone la clas­si­fica. E subito dopo le scuse - continua Zazzaroni -: tanto ai laziali quanto ai roma­ni­sti, se per una volta li acco­muno in un con­teg­gio ele­men­tare ma utile: sarà l’eufo­ria cal­ci­stica mista a orgo­glio che si respira nella capi­tale, den­tro all’Olim­pico e da tempo anche fuori per pro­te­sta.[...] Sabato - meglio, anche sabato - la Lazio mi è pia­ciuta mol­tis­simo: ha occu­pato la meta­campo del Lecce, lascian­do­gli il con­tro­piede in rare occa­sioni; stessa situa­zione al Tar­dini dove non c’è stata par­tita e non solo per le capa­cità rea­liz­za­tive di Malen". [...]

Lazio e Roma, ora tocca ai presidenti

"Com­ple­tato un terzo del cam­pio­nato e per la situa­zione di clas­si­fica più che invi­tante, spetta ora ai pro­prie­tari riflet­tere sull’impor­tanza di aggiun­gere qual­cosa di tec­ni­ca­mente signi­fi­ca­tivo: ci sono occa­sioni, tal­volta irri­pe­ti­bili, che vanno sfrut­tate. Lotito e i Frie­d­kin siano i primi a cre­derci".