La Serie A torna in chiaro: DAZN trasmetterà gratuitamente Napoli-Roma

Torna la Serie A in chiaro su DAZN. Sabato 24 ottobre, a partire dalle 18, la piattaforma streaming trasmetterà gratuitamente in esclusiva, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento, Napoli-Roma. La partita è sicuramente uno dei match di cartello della ottava giornata del nostro campionato ed è uno scontro diretto per la lotta Scudetto, malgrado gli azzurri siano in questo momento un po' attardati.

Il commento di De Siervo

L'ad della Lega Serie A si è detto molto entusiasta: "L’obiettivo per la Serie A continua a essere quello di riuscire ad aumentare sempre l’audience delle nostre partite, per questo siamo contenti che sabato, grazie all’offerta Try & Buy di DAZN, sarà possibile vedere gratuitamente il big match Napoli-Roma, semplicemente registrandosi sulla piattaforma OTT. Crediamo che questa iniziativa rappresenti un’ulteriore occasione per valorizzare una grande sfida del campionato e rafforzare il legame con il pubblico".

Le parole del CEO di DAZN Italia

Tanta gioia anche per Andrea Faelli, che rivendica: "DAZN rinnova il proprio impegno a offrire un grande appuntamento con il calcio italiano al maggior numero possibile di tifosi. La diretta streaming gratuita rappresenta un’occasione importante per unire e avvicinare un pubblico sempre più ampio, in particolare le generazioni più giovani