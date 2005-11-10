La settimana da incubo di De Bruyne: dopo il litigio con Max, sbaglia un rigore dopo 6 anni

L'ingegnere aerospaziale Edward Murphy sosteneva che, se qualcosa può andare storto, lo farà nel momento peggiore possibile. E, a giudicare da quanto accaduto oggi pomeriggio al Penzo, Kevin De Bruyne sembra aver incarnato alla perfezione questa massima. Dal dischetto, il belga era stato finora una garanzia: sedici rigori trasformati e appena due errori, con l'ultimo risalente al novembre 2020, contro il Liverpool. Quasi sei anni senza sbavature, almeno fino a oggi, quando Filip Stankovic si è superato ipnotizzando il centrocampista e contribuendo alla seconda sconfitta consecutiva del Napoli contro il Venezia, proprio quando gli azzurri avevano più bisogno del loro miglior calciatore.

Una settimana da incubo

L'errore di de Bruyne va dunque a sugellare, sempre per la famosa massima di Murphy di cui sopra, una settimana da incubo per lui e per il Napoli. Se la trasferta a Venezia avrebbe dovuto rappresentare una boccata di ossigeno dopo il ko in Champions League contro il Villarreal, per Allegri si è trasformata nell'ennesima caduta destinata a portarsi dietro scorie e rumore. A ciò si aggiunge il momento di KDB, che negli scorsi giorni aveva fatto parlare di sé per l'atteggiamento molto polemico nei confronti del suo allenatore andato in scena a Vila-real.

Le parole di Allegri una settimana fa

Non è la prima volta, del resto, che il Napoli si presenta sul dischetto senza riuscire a capitalizzare. Appena una settimana fa, contro il Frosinone, era stato Hojlund a fallire il penalty, con Palmisani che aveva inizialmente neutralizzato la conclusione. Il portiere, però, non aveva entrambi i piedi sulla linea al momento del tiro e il rigore era stato fatto ripetere. Una seconda chance sfruttata proprio da De Bruyne, il rigorista designato da Allegri, che in quell'occasione non aveva fallito. Al termine della partita, il centravanti danese aveva raccontato così il retroscena: "Ho detto al Mister che era stato Kevin a darmi la palla e lui mi ha risposto: e tu ridagliela". Una scelta che, alla luce di quanto accaduto oggi al Penzo, non sembra aver portato particolare fortuna.