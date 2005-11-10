Il sindaco di Bournemouth è milanese: "La mia famiglia tiferà Milan, io no"

Roberto Rocca è il sindaco di Bournemouth, la città in cui il Milan giocherà stasera. La curiosità è che il primo cittadino è nato proprio nel capoluogo lombardo nel 1976, malgrado ricopra questo ruolo in Inghilterra, che è bene specificare ha funzioni di rappresentanza civica e istituzionale ed è inteso in maniera diversa rispetto all'Italia.

Le sue parole sul match di Europa League

Intervenuto a BBC Radio Solent, Rocca ha spiegato: "La mia famiglia probabilmente tiferà per il Milan, ma io provo grande orgoglio sia per la squadra milanese che per il Bournemouth. Ormai però Bournemouth è casa mia, la mia città e quindi il mio tifo va soprattutto al Bournemouth. Spero che quest'anno la squadra di Rose riesca ad andare avanti in Europa League.

Un evento così capita una volta nella vita, sia per Bournemouth, che ospita il Milan, sia per me, che ricopro la carica di sindaco proprio mentre la squadra è impegnata in una competizione europea per la prima volta nella sua storia. Qui vive una folta comunità italiana perché Bournemouth è un posto meraviglioso in cui abitare".