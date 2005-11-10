Al Sinigaglia c'è solo il Como: United inesistente e gol Nico Paz, è 1-0 al 45'

Il primo tempo del Sinigaglia finisce 1-0 per il Como, che probabilmente ha il rammarico di non aver trovato il raddoppio con Douvikas a sprecare: Manchester United bocciato sotto ogni aspetto, senza un tiro in porta. Decide per il momento Nico Paz.

Troppo facile così, il Como domina in casa

Un inizio arrembante nella seconda nottata di Champions League della storia del Como al Sinigaglia, di fronte a un Manchester United piuttosto passivo senza palla tra i piedi. Niente di meglio per i ragazzi di Cesc Fabregas, d’altronde sono bastati solamente due minuti per stappare il match con un assist facile facile di Da Cunha per il tiro a giro spettacolare di Nico Paz. Il secondo centro in carriera nella massima competizione per club per l’attesissimo numero 10, ai danni della formazione di Michael Carrick sconsolato per la facilità con la quale Maguire e compagni hanno incassato il gol dell’1-0. Esattamente il problema che aveva evidenziato il giorno precedente la partita e che evidentemente la retroguardia non ha risolto. Pochi sussulti nel prosieguo della prima frazione, se non l’incornata di testa tentata dal centrale inglese sugli sviluppi di un calcio d’angolo di poco a lato del sette della porta di Butez. Un gran peccato che al 35' Douvikas abbia calciato alto su un assist pregiato di Couto, sarebbe valso il raddoppio. Al termine del minuto di recupero, quindi, le squadre vanno a riposo sull'1-0 per il Como.

Segui il live di Como-Manchester United!