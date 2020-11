Sinisa Mihajlovic presenta la sua autobiografia: "Dopo il trapianto sono nato una seconda volta"

“La partita della vita” è l’autobiografia di Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, scritta assieme al giornalista Andrea De Caro. Lo stesso allenatore serbo ha presentato il libro in diretta sul sito de La Gazzetta dello Sport: “Non pensavo di dover scrivere un libro a 51 anni perché mi reputo ancora giovane. Dopo la leucemia e l’affetto della gente che mi è arrivato, con il messaggio di speranza che è partito verso tutti coloro che hanno vissuto la mia stessa situazione, ho deciso di anticipare i tempi. Come ho scritto nel libro sono nato due volte: la prima in Serbia e la seconda quando ho affrontato il trapianto di midollo osseo. Così oggi sono qui come se avessi un anno di vita e sono pronto a raccontare tutto quello che ho affrontato negli anni. Il Covid-19? Sono stato totalmente asintomatico, è stata un’esperienza senza sintomi di alcun genere. Non so come posso averlo preso, ho rispettato le regole".