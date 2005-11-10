"Ci vediamo sabato", "Arrivo Max": siparietto Allegri-Gasperini in TV in vista di Napoli-Roma

La Roma travolge lo Slovan Bratislava, ma anche il Napoli vince in Champions League, pur con il brivido, stendendo un mai domo Bodo/Glimt. Neanche il tempo di godersi la serata europea andata bene che la testa va inevitabilmente al big match di sabato, Napoli-Roma. Ed al termine delle due sfide di stasera in collegamento su Sky Sport si incrociano i due allenatori che si affronteranno fra qualche giorno al Maradona, Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini.

Il siparietto fra Allegri e Gasperini

"Ciao Max, arrivo, arrivo", sorride Gasp. "Ci vediamo sabato", risponde Allegri divertito. "Abbiamo vinto tutti e due, arriviamo con un bel morale", ribatte l'ex tecnico dell'Atalanta. "Voi ne avevate meno bisogno di noi, ne avevamo bisogno un po' più di voi", fa notare da parte sua Allegri. "Adesso basta però, non esageriamo", chiude l'allenatore giallorosso dando appuntamento a sabato.