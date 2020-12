Sorteggio qualificazioni Mondiali 2022. Scontri proibiti, ostacolo inverno e viaggi: tutte i limiti

Come ogni sorteggio che si rispetti, anche quello per i gruppi delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, che si terrà oggi a Zurigo a partire dalle 18, avrà le sue limitazioni. Di seguito le più rilevanti.

Scontri proibiti. Il conflitto del Nagorno Karabakh impedisce che Armenia e Azerbaigian siano sorteggiate nello stesso gruppo, ma questo non è l’unico sorteggio che sarà impedito. Vietati anche i seguenti accostamenti: Gibilterra-Spagna, Kosovo-Bosnia, Kosovo-Serbia, Kosovo-Russia, Ucraina-Russia. Se dovesse essere sorteggiato un accostamento vietato, la nazionale sorteggiata sarà posizionata nel primo gruppo libero in ordine alfabetico.

Generale inverno. Dieci nazioni sono state identificate come a rischio per le condizioni meteorologiche particolarmente fredde che potrebbero registrarsi durante l’inverno. Di conseguenza, al massimo due nazionali tra le seguenti potranno essere sorteggiate nello stesso gruppo: Bielorussia, Estonia, Far Per, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Russia, Ucraina. Islanda e Far Oer, poiché qualificate come nazioni col rischio massimo, non potranno in ogni caso essere incluse nello stesso gruppo.

Minimizzare i viaggi. Per evitare viaggi troppo lunghi, venti accoppiamenti sono stati identificati come eccessivamente onerosi da questo punto di vista. Di conseguenza, potrà esservene al massimo uno nello stesso gruppo. In particolare, i tre Paesi problematici sono Kazakistan, Azerbaigian e Islanda. Così il Kazakistan potrà essere sorteggiato con una soltanto tra: Andorra, Inghilterra, Francia, Far Oer, Gibilterra, Islanda, Malta, Irlanda del Nord, Portogallo, Irlanda, Scozia, Spagna e Galles. L’Azerbaigian invece potrà essere sorteggiato con una soltanto tra: Islanda, Gibilterra e Portogallo. L’Islanda, infine, potrà essere sorteggiata con una soltanto tra: Armenia, Cipro, Georgia e Israele.