TMW Fiorentina, attivata l'opzione di rinnovo per Kouame: previsti colloqui per un nuovo contratto

vedi letture

La Fiorentina si lecca le ferite dopo la seconda finale di Conference League consecutiva persa, ma intanto pensa anche al futuro, al netto della sfida contro l'Atalanta di oggi che chiuderà la stagione dei viola e l'avventura di alcuni elementi, da Italiano ai calciatori. Non sarà però l'ultima partita in viola di Christian Kouame, che resterà a Firenze anche nella prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, infatti, il club viola ha attivato l'opzione per il rinnovo dell'attaccante fino al 30 giugno 2025, confermandolo dopo una stagione nella quale è stato molto spesso impiegato come titolare.

Previsti nuovi colloqui.

Nonostante questo nelle prossime settimane l'entourage dell'ivoriano incontrerà la Fiorentina per discutere un nuovo accordo, che potrebbe vedere prolungato di altre stagioni il contratto del calciatore. Le parti si aggiorneranno per parlare della possibilità di andare avanti insieme per più anni e molto dipenderà anche dal prossimo allenatore viola, che prenderà il posto di Vincenzo Italiano.

Sale l'ingaggio.

Con l'opzione esercitata dalla Fiorentina, che aveva tempo fino al 31 maggio, lo stesso Kouame ha visto salire anche il suo stipendio, visto che al momento dell'ultima firma, quando era stata prevista la possibilità di rinnovo unilaterale per la società gigliata, era stato previsto anche un aumento dell'ingaggio.